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وزير الإنتاج الحربي يزور مشروع قناة السويس

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زار المهندس إبراهيم يونس، وزير الإنتاج الحربي، يرافقه وفد كبير من عمال الوزارة، مشروع قناة السويس الجديدة لتشجيع وترسيخ الروح الوطنية بين أبناء الشعب.

وقام «يونس» والوفد المرافق له بزيارة مبنى تدريب هيئة قناة السويس، وكان في استقبالهم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، لعرض خطة تنفيذ المشروع وأبعاده الاقتصادية لتنمية إقليم القناة من خلال إقامة العديد من المشروعات الصناعية، منها إقامة مجمع الصناعات التعدنية ومجمع الصناعي لبناء وإصلاح السفن ومجمع للغزل والنسيج ومجمع لمنتجات الأسماك.

وعرض «مميش» خطة تتضمن إقامة مشروعات تجارية علاوة على المشروعات السياحية فضلا عن تنفيذ أنشطة بحرية مثل إنشاء مركز للبحوث والدرسات البحرية.

كما زاروا أرض المشروع وكان في استقبالهم اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية، لشرح مراحل تنفيذ المشروع والوقوف على ما تم تنفيذه حتى الآن.

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