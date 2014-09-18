مراكز الاقتراع الاسكتلندية تبدأ استقبال الناخبين في الاستفتاء على استقلال البلاد

بدأت مراكز الاقتراع في اسكتلندا الساعة السابعة صباحا ‏بالتوقيت المحلي في استقبال الناخبين الاسكتلنديين في الاستفتاء التاريخي على استقلال البلاد ‏عن المملكة المتحدة.‏

ويستمر توافد الاسكتلنديين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة العاشرة مساء ‏اليوم.‏

وكان آخر استطلاع للرأي أجرى لصالح صحيفتي “ذي تايمز” و”ذي صن” البريطانيتين قد ‏كشف عن أن دعم بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة لا يزال يقف عند 52%، مقابل 48% ‏لمؤيدي الاستقلال.‏

وأوضح مركز “يو جوف” الذي أجري الاستطلاع أن الرجال أكثر دعما للاستقلال، بينما ‏معظم النساء يؤيدن البقاء في المملكة المتحدة.‏

ومن المتوقع أن يشارك نحو أربعة ملايين شخص بنسبة 97% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين ويحق لهم التصويت ‏والذي يبلغ عددهم 314ر285ر4 شخص في الاستفتاء اليوم.‏

وتبدأ أولى النتائج في الظهور فجر يوم غد الجمعة، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية ‏نحو الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.‏

أ ش أ