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مراكز الاقتراع الاسكتلندية تبدأ استقبال الناخبين في الاستفتاء على استقلال البلاد

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مراكز الاقتراع الاسكتلندية تبدأ استقبال الناخبين في الاستفتاء على استقلال البلاد مراكز الاقتراع الاسكتلندية تبدأ استقبال الناخبين في الاستفتاء على استقلال البلاد

ارشيفية

بدأت مراكز الاقتراع في اسكتلندا الساعة السابعة صباحا ‏بالتوقيت المحلي في استقبال الناخبين الاسكتلنديين في الاستفتاء التاريخي على استقلال البلاد ‏عن المملكة المتحدة.‏

ويستمر توافد الاسكتلنديين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة العاشرة مساء ‏اليوم.‏

وكان آخر استطلاع للرأي أجرى لصالح صحيفتي “ذي تايمز” و”ذي صن” البريطانيتين قد ‏كشف عن أن دعم بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة لا يزال يقف عند 52%، مقابل 48% ‏لمؤيدي الاستقلال.‏

وأوضح مركز “يو جوف” الذي أجري الاستطلاع أن الرجال أكثر دعما للاستقلال، بينما ‏معظم النساء يؤيدن البقاء في المملكة المتحدة.‏

ومن المتوقع أن يشارك نحو أربعة ملايين شخص بنسبة 97% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين ويحق لهم التصويت ‏والذي يبلغ عددهم 314ر285ر4 شخص في الاستفتاء اليوم.‏

وتبدأ أولى النتائج في الظهور فجر يوم غد الجمعة، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية ‏نحو الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.‏

 

 

أ ش أ

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