إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب مشادة كلامية بسوهاج‎

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي “الشيلان ،مهدي” بسبب مشادة كلامية بينهما بناحية قرية الحمدية بمركز المنشاه.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة المنشاة ، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية قرية الحمدية دائرة المركز.

تبين بالإنتقال والفحص وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول عائلة الشيلان وهم :- محمد عمر محمد 32 سنة عامل مصاب بكدمات باليد اليمني والساق ، نادر السيد عن الرحيم 20 سنة عامل مصاب بسحجات بالرأس ، مصطفي محمود عبد الرازق 25 عامل مصاب بطلق ناري بالصدر ولا توجد فتحة دخول وخروج ، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي ، أما الطرف الثاني من المشاجرة عائلة المهدي وهم:- محمد عبد الهادي 22 سنة عامل مصاب بكدمات بالقدم اليمني ، عبد الناصر مهدي 28 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بالرأس ، تم ضبط طرفي المشاجرة.

وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم بتعدي كلاهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة.

نتج عن المشاجرة إصابة “عبد الله رمضان ” 25 سنة عامل، بطلق ناري بالكتف وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي ، لا ينتمي لطرفي المشاجرة وتصادف تواجده بالمنطقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8305 وجاريِ العرض علي النيابة العامة للتصرف .