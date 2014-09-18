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تنفيذ 10 أحكام وقرارات قضائية وإدارية بمراكز محافظة سوهاج

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تنفيذ 10 أحكام وقرارات قضائية وإدارية بمراكز محافظة سوهاج تنفيذ 10 أحكام وقرارات قضائية وإدارية بمراكز محافظة سوهاج

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 10 أحكام وقرارات قضائية وإدارية بدائرة المديرية.

تم الدفع بتشكيل من إدارة قوا ت الأمن لتأمين مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ومديرية المساحة  لإجراء فصل الحد وتسليم أراض جبلية أملاك الدولة بمساحة 500 فدان والمخصصة لمزرعة القرية السكنية بعرابة أبو عزيز مركز المراغة.

كما تم تنفيذ 3 أحكام وقرارات قضائية تابعة لقسم شرطة جرجا ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2088 إداري القسم لسنة 2014 ، و7 قرارات تعدي علي أملاك الدولة تابعة لقسم ثان شرطة سوهاج ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3931 إداري القسم لسنة 2014.

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