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محافظ الإسكندرية يستقبل 227 شخص حاولوا الهجرة الغير شرعية

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محافظ الإسكندرية يستقبل 227 شخص حاولوا الهجرة الغير شرعية محافظ الإسكندرية يستقبل 227 شخص حاولوا الهجرة الغير شرعية

اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية

أحبطت قوات حرس الحدود بأبي قير ، اليوم ، محاولة هروب 227 شخص في هجرة غير شرعية منهم 150 مصري و42 سوداني و4 فلسطينيين و23 سوري و8 سيدات.

أمر اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية بتوفير مركز شباب الأنفوشي ليكون مكان لحجزهم على أن يخصص أماكن حجز للسيدات منفصلة تماما عن أماكن حجز الرجال ، وأن يتوفر بجميع غرف الحجز المياه والكهرباء ودورات المياه والأغطية المناسبة لهم ، وتدبير جميع الوجبات لهم ، كما أمر بتوفير جميع الخدمات الصحية لهم وتخصيص عربة إسعاف متواجدة معهم وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة ، كما سمح لبعض الأهالي بمقابلة ذويهم للاطمئنان عليهم.

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