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تشديدات أمنية مكثفة بالإسكندرية استعداداً للعام الدراسى الجديد‎

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تشديدات أمنية مكثفة بالإسكندرية استعداداً للعام الدراسى الجديد‎ تشديدات أمنية مكثفة بالإسكندرية استعداداً للعام الدراسى الجديد‎

مدير أمن الإسكندرية

عقد اللواء أمين عزالدين، مدير أمن الإسكندرية، إجتماعا موسعاً ضم عدد من قيادات مديرية الأمن و الإدارة العامة للأمن المركزى و الإدارة العامة الأمن الوطنى و ممثل عن القوات المسلحة ” المنطقة الشمالية العسكرية ” و ممثل عن كلاً من التربية و التعليم و جامعة الإسكندرية .

يأتى ذلك إستعداداً لقرب بداية العام الدراسى الجديد و لتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة فى ذلك الشأن و التى ستشمل تأمين جميع المدارس الحكومية و الخاصة و جميع الكليات بمختلف الجامعات من خلال عدة محاور رئيسية و من خلال عدة خطوات إستباقية تبدأ من اليوم حيث كلف إدارة مرور الأسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية و تحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية فى أوقات الذروة و أيضاً وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه و ذلك فضلاً عن تكثيف حملات قسم الأنضباط المرورى .

ووجه عز الدين، إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الأشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين و رفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع المدارس خشية إستخدامها فى أية أعمال عدائية وذلك إلى جانب إستمرار المتابعة الأمنية لكافة الشوارع و الميادين التى سبق و أن تم رفع الإشغالات منها لمنع الباعة الجائلين من إفتراش الطرق العامة مرة اخرى .

وأكد  على إدارة البحث الجنائى ضرورة توسيع دائرتى الأشتباه الجنائى و السياسىى فى محيط كافة الأبنية التعليمية إلى جانب إبراز دور رجال مكتب مكافحة جرائم الأداب العامة و خاصة أمام مدارس الفتيات لمواجهة حالات التحرش الجنسى و ضبط مرتكبيها على الفور كما كلف سيادته إدارة شرطة و التجارة الداخلية بالفحص الجيد للسلع الغذائية التى يتجه الطلبة لشرائها و التأكد من صلاحيتها للاستهلاك و خاصة المحال التى تقع فى محيط الأبنية التعليمية.

يشار إلى أنه سيتم توزيع منشور على مديرى جميع المدارس لجميع المراحل الدراسية يتضمن أرقام التليفونات الخاصة بكلاً من مأمور القسم ورئيس المباحث كلً نطاق إختصاص الدائرة الواقع فيها المدرسة و مدير إدارة شرطة النجدة بالأسكندرية للتواصل الفورى و الدائم معهم .
> وتقوم مديرية أمن الأسكندرية بعمل دوريات خاصة لتأمين المدارس و الكليات على مدار اليوم الدراسى عبارة عن أقوال أمنية يشارك فيها البحث الجنائى و الأمن المركزى و القوات المسلحة و مجموعات الأنتشار السريع التى تم إستحداثها تقوم بمداومة المرور على جميع المدارس الواقعة فى دوائر أقسام المدينة بالسيارات المخصصة لدوريات تامين المدارس من بداية اليوم الدراسى و حتى إنتهائه، بالإضافة للخدمات النظامية و السرية الثابتة أمام المدارس، وذلك بالإضافة إلى التمركزات الدائمة بدائرة كل قسم و المكونة من مجموعات الأمن المركزى و رجال المباحث الجنائية بالأشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى و السريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد أمن الطلبة أثناء تواجدهم بالمدارس و الكليات .

 

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