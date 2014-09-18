ضبط فلسطينية وأولادها الـ3 لدخولهم غزة عبر الأنفاق

أعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء ضبط فلسطينية وأولادها الـ3 يحملون الجنسية الألمانية لدخولهم غزة عبر الأنفاق، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وأوضح المصدر أن الأم الفسطينية وأولادها الـ3، الذين يحملون الجنسية الألمانية «تقدموا لإنهاء إجراءات وصولهم إلى البلاد من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، وبفحص جوازات سفرهم تبين عدم وجود ثمة أختام سفر، وبمواجهتهم قرروا دخولهم إلى قطاع غزة منذ عام 2012 عبر أحد الأنفاق الأرضية برفح».

وأضاف المصدر أنه «تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 63، 64، 65، و66 أحوال قسم أول العريش في 17/9/2014، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية».