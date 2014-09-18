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وزير مغربي: بلادنا تتميز بوضع متقدم في حقوق الإنسان

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قال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، إن بلاده تتميز بوضع متقدم في حقوق الإنسان، رغم الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، لوقف التعذيب في 5 دول، منها المغرب.

جاء ذلك خلال لقائه، وفد المنظمة، الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، حسب بيان للوزارة.

وقال «الرميد»، إن «الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لها إيجابيات وسلبيات، من بين إيجابياتها، دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية».

إلا أنه رأى في المقابل، أن «من بين سلبيات الحملة، حشر المغرب في قائمة من 5 دول تستهدفها منظمة العفو الدولية، في وقت يتميز فيه المغرب بوضع متقدم في حقوق الانسان، مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة، مما لا يتلاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي المعاش».

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