أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

أوباما يرحب بتصويت مجلس النواب لخطة تسليح المعارضة السورية

Google+ Print

رحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح خطة إدارته لتسليح المعارضة السورية، قائلًا إن المجلس اتخذ خطوة مهمة للأمام لتوحيد الأمة في وجه التهديدات التي يمثلها ما يسمى بتنظيم داعش.

وقال «أوباما»، في بيان أصدره البيت الأبيض، إنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة العمل العسكري ضد أهداف تنظيم داعش الإرهابي، يعد تصويت مجلس النواب بمثابة خطوة أخرى تقرب من الحصول على تفويض لتسليح وتزويد عناصر المعارضة المعتدلة السورية بالسلاح، حتى يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، ودحر قوى داعش في سوريا، مع خلق الظروف المواتية لتحقيق التسوية السياسية اللازمة لحل الازمة السورية بصورة نهائية.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن برنامج تدريب المعارضة السورية سيتم خارج سوريا بالتعاون مع دول المنطقة.

واوضح «أوباما» أنه لن يكون هناك أي عسكريين امريكيين في سوريا كجزء من هذا البرنامج.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية