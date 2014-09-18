أوباما يرحب بتصويت مجلس النواب لخطة تسليح المعارضة السورية

رحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح خطة إدارته لتسليح المعارضة السورية، قائلًا إن المجلس اتخذ خطوة مهمة للأمام لتوحيد الأمة في وجه التهديدات التي يمثلها ما يسمى بتنظيم داعش.

وقال «أوباما»، في بيان أصدره البيت الأبيض، إنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة العمل العسكري ضد أهداف تنظيم داعش الإرهابي، يعد تصويت مجلس النواب بمثابة خطوة أخرى تقرب من الحصول على تفويض لتسليح وتزويد عناصر المعارضة المعتدلة السورية بالسلاح، حتى يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، ودحر قوى داعش في سوريا، مع خلق الظروف المواتية لتحقيق التسوية السياسية اللازمة لحل الازمة السورية بصورة نهائية.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن برنامج تدريب المعارضة السورية سيتم خارج سوريا بالتعاون مع دول المنطقة.

واوضح «أوباما» أنه لن يكون هناك أي عسكريين امريكيين في سوريا كجزء من هذا البرنامج.