وقف تطعيم ضد الحصبة في شمال سوريا بعد وفاة 15 طفلًا

قال عمال إغاثة، الأربعاء، إن 15 طفلًا توفوا بعد تطعيمهم ضد مرض الحصبة في شمال سوريا، مما أدى إلى وقف برنامج التطعيم، في مأساة من المرجح أن تقوض الثقة في الخدمات الصحية المقدمة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال محمد سعد، من مديرية الرعاية الصحية بالحكومة الانتقالية للمعارضة السورية، إن تحقيقًا أجرته جماعة سورية معارضة أظهر أن عقارًا لاسترخاء العضلات، معبأ في عبوات مشابهة، استخدم بدلًا من السائل الخاص بلقاح الحصبة، في الجولة الثانية من التطعيمات فيمحافظة إدلب.

وأضاف: «التحقيق مستمر لمعرفة المسؤول عن ذلك الخطأ».