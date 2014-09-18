أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وقف تطعيم ضد الحصبة في شمال سوريا بعد وفاة 15 طفلًا

Google+ Print

قال عمال إغاثة، الأربعاء، إن 15 طفلًا توفوا بعد تطعيمهم ضد مرض الحصبة في شمال سوريا، مما أدى إلى وقف برنامج التطعيم، في مأساة من المرجح أن تقوض الثقة في الخدمات الصحية المقدمة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال محمد سعد، من مديرية الرعاية الصحية بالحكومة الانتقالية للمعارضة السورية، إن تحقيقًا أجرته جماعة سورية معارضة أظهر أن عقارًا لاسترخاء العضلات، معبأ في عبوات مشابهة، استخدم بدلًا من السائل الخاص بلقاح الحصبة، في الجولة الثانية من التطعيمات فيمحافظة إدلب.

وأضاف: «التحقيق مستمر لمعرفة المسؤول عن ذلك الخطأ».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية