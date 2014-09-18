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إسرائيل تطور “طائرة بدون طيار ” لضرب الأهداف على الأرض

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إسرائيل تطور “طائرة بدون طيار ” لضرب الأهداف على الأرض إسرائيل تطور “طائرة بدون طيار ” لضرب الأهداف على الأرض

أرشيفية

كشفت الصناعات العسكرية الإسرائيلية عن تمكنها من تطوير طائرة بدون طيار من طراز “حاروف” قادرة على الوصول لأهدافها والانفجار فيها.

وذكرت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية العبرية الليلة الماضية أن طول هذه الطائرة (2 متر) وعرض أجنحتها (3 أمتار) في حين يبلغ وزنها (135 كغم)، وبالإمكان إطلاقها من قاعدة قي البر أو البحر.

وقالت الصحيفة إنه تم عرض هذا النوع من الطائرات في معرض الصناعات الغير مأهولة في مدينة ريشون لتسيون هذا الأسبوع حيث يتم تزويد هذه الطائرة برأس متفجر وكاميرات رقمية فائقة الجودة تمكنها من تحديد أهدافها بدقة.

في حين تم تطوير هذه النسخة من الطائرة بشكل يسمح لها بالمناورة أكثر من الطراز القديم فبإمكان مشغل هذه الطائرة التراجع عن إطلاقها نحو الهدف في اللحظات الأخيرة وإعادتها للطيران في أية لحظة.

وأشارت الصحيفة إلى قيام الهند بابتياع 40 طائرة من هذا النوع في صفقة بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار.

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