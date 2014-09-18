في أكبر عملية لمكافحة الإرهاب بأستراليا.. الشرطة تقبض على 15 شخصًا

ذكرت السلطات الأسترالية أنه تم إلقاء القبض على 15 شخصًا في أكبر عملية لمكافحة الإرهاب باستراليا شملت تنفيذ عمليات مداهمة بضواحي في سيدني وبريسبان.

وأحد المشتبه بهم متهم بارتكاب “جرائم إرهابية خطيرة” وسوف يمثل أمام المحكمة اليوم الخميس، بحسب ما ذكره القائم بأعمال مفوض الشرطة الاتحادية الاسترالية أندرو كولفين للصحفيين في سيدني.

وأضاف أن العملية المشتركة التي تتم بين الشرطة وجهاز الاستخبارات تضم نحو 800 ضابط.

وذكرت الشرطة الأسترالية أنها استهدفت مجموعة من الأشخاص يخططون لارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.

د ب أ