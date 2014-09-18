أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

في أكبر عملية لمكافحة الإرهاب بأستراليا.. الشرطة تقبض على 15 شخصًا

Google+ Print
في أكبر عملية لمكافحة الإرهاب بأستراليا.. الشرطة تقبض على 15 شخصًا في أكبر عملية لمكافحة الإرهاب بأستراليا.. الشرطة تقبض على 15 شخصًا

ذكرت السلطات الأسترالية أنه تم إلقاء القبض على 15 شخصًا في أكبر عملية لمكافحة الإرهاب باستراليا شملت تنفيذ عمليات مداهمة بضواحي في سيدني وبريسبان.

وأحد المشتبه بهم متهم بارتكاب “جرائم إرهابية خطيرة” وسوف يمثل أمام المحكمة اليوم الخميس، بحسب ما ذكره القائم بأعمال مفوض الشرطة الاتحادية الاسترالية أندرو كولفين للصحفيين في سيدني.

وأضاف أن العملية المشتركة التي تتم بين الشرطة وجهاز الاستخبارات تضم نحو 800 ضابط.

وذكرت الشرطة الأسترالية أنها استهدفت مجموعة من الأشخاص يخططون لارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.

د ب أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا