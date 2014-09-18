وزير الداخلية الإسرائيلي يعلن تقديم استقالته

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي- الذي ينظر إليه على أنه منافس وخليفة محتمل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- الأربعاء أنه سيستقيل من الحكومة في خطوة فاجأت اليمين السياسي.

وأبلغ جدعون سار (47 عاما) -الذي يعتبره الكثيرون مرشحًا لأن ينافس يوما ما نتنياهو على زعامة حزب الليكود- عددا من خلصاء الحزب انه سيستقيل من مجلس الوزراء ومن البرلمان هذا الشهر.

وقال سار “قررت اعتزال الحياة السياسية” مضيفًا أنه يريد أن يقضى المزيد من الوقت مع أسرته.

وأشار محللون بوسائل الإعلام إلى أن قرار سار ربما يرجع لخلافات مع نتنياهو الذي بدأت شعبيته تتعافى بعد هبوط حاد خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة التي استمرت 50 يومًا.

وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان -وهو قومي متشدد- عن أسفه لرحيل سار قائلا إنه خسارة للحكومة.