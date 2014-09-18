تم ضبط فلسطينية وأولادها الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية لدخولهم غزة عبر الأنفاق .. وتم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية .

وأعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه فى مجال ضبط الفلسطينيين المتسللين .. تم ضبط المدعوة إيمان أ ( مواليد 18/6/1963 ) ألمانية الجنسية من أصل فلسطينى وتحمل جواز سفر ألمانى رقم C5W8F3g92 وبصحبتها أنجالها الثلاثة كل من، المدعو أحمد أ ( مواليد 20/2/1993 ) ألمانى الجنسية من أصل فلسطينى ويحمل جواز سفر ألمانى رقم 2184028 A ، المدعو حسام أ ( مواليد 12/4/1999 ) ألمانى الجنسية من أصل فلسطينى ويحمل جواز سفر ألمانى رقم 2184027 A ، المدعو رائف أ ( مواليد 4/12/1994 ) ألمانى الجنسية من أصل فلسطينى ويحمل جواز سفر ألمانى رقم 2184026 A وذلك أثناء تقدمهم لإنهاء اجراءات وصولهم الى البلاد من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري ، وبفحص جوازات سفرهم تبين عدم وجود ثمة أختام سفر، وبمواجهتهم قرروا دخولهم الى قطاع غزة منذ عام 2012 عبر أحد الأنفاق الأرضية برفح .

وأضاف المصدر أنه تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 63 ، 64 ، 65 ، و66 أحوال قسم أول العريش فى 17/9/2014 . وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية .

أش أ