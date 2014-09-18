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ضبط فلسطينية وأولادها الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية لدخولهم غزة عبر الأنفاق

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ضبط فلسطينية وأولادها الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية لدخولهم غزة عبر الأنفاق ضبط فلسطينية وأولادها الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية لدخولهم غزة عبر الأنفاق

تم ضبط فلسطينية وأولادها الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية لدخولهم غزة عبر الأنفاق .. وتم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية .

وأعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه فى مجال ضبط الفلسطينيين المتسللين .. تم ضبط المدعوة إيمان أ ( مواليد 18/6/1963 ) ألمانية الجنسية من أصل فلسطينى وتحمل جواز سفر ألمانى رقم C5W8F3g92 وبصحبتها أنجالها الثلاثة كل من، المدعو أحمد أ ( مواليد 20/2/1993 ) ألمانى الجنسية من أصل فلسطينى ويحمل جواز سفر ألمانى رقم 2184028 A ، المدعو حسام أ ( مواليد 12/4/1999 ) ألمانى الجنسية من أصل فلسطينى ويحمل جواز سفر ألمانى رقم 2184027 A ، المدعو رائف أ ( مواليد 4/12/1994 ) ألمانى الجنسية من أصل فلسطينى ويحمل جواز سفر ألمانى رقم 2184026 A وذلك أثناء تقدمهم لإنهاء اجراءات وصولهم الى البلاد من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري ، وبفحص جوازات سفرهم تبين عدم وجود ثمة أختام سفر، وبمواجهتهم قرروا دخولهم الى قطاع غزة منذ عام 2012 عبر أحد الأنفاق الأرضية برفح .

وأضاف المصدر أنه تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 63 ، 64 ، 65 ، و66 أحوال قسم أول العريش فى 17/9/2014 . وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية .

أش أ

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