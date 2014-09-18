2.6 مليار دولار لتنفيذ مشروع محطة حرارية مغربية

وقع رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران مساء الاربعاء في الرباط على الوثائق المتعلقة بعقود الاستثمار المتعلق بمشروع المحطة الحرارية لمدينة آسفي المغربية والتي تصل كلفته الإجمالية إلى مليارين وستة من عشرة مليار دولار.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن هذه المحطة الحرارية التي تعتبر أكبر محطة كهربائية سيتم تنفيذها بالمغرب والتي من المتوقع أن توفر إنتاجا سنويا يمكن من تغطية حوالي خمسة وعشرين في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول سنة 2018 ، وذلك بقدرة إجمالية تصل إلى 1386 ميجاواط.

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