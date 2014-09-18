أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

2.6 مليار دولار لتنفيذ مشروع محطة حرارية مغربية

Google+ Print
2.6 مليار دولار لتنفيذ مشروع محطة حرارية مغربية 2.6 مليار دولار لتنفيذ مشروع محطة حرارية مغربية

علم المغرب

وقع رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران مساء الاربعاء في الرباط على الوثائق المتعلقة بعقود الاستثمار المتعلق بمشروع المحطة الحرارية لمدينة آسفي المغربية والتي تصل كلفته الإجمالية إلى مليارين وستة من عشرة مليار دولار.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن هذه المحطة الحرارية التي تعتبر أكبر محطة كهربائية سيتم تنفيذها بالمغرب والتي من المتوقع أن توفر إنتاجا سنويا يمكن من تغطية حوالي خمسة وعشرين في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول سنة 2018 ، وذلك بقدرة إجمالية تصل إلى 1386 ميجاواط.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا