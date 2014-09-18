أول متطوعة بريطانية بعد تلقيها جرعة لقاح ” إيبولا ” الجديد: أشعر أننى بخير

قالت أول متطوعة بريطانية، بعد تلقيها الجرعة الأولى من لقاح جديد لمكافحة فيروس “إيبولا”، إنها تشعر أنها بخير.

وكانت البريطانية “روث أتكينز” (48 عاما) أول متطوعة تتلقى اللقاح، أمس الأربعاء، ضمن 60 متطوعا بريطانيا، وافقوا على المشاركة فى التجارب.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، في عددها الصادر أمس الأربعاء، أن الخبراء بجامعة أكسفورد البريطانية، بدأوا اليوم تجاربهم الفعلية على المتطوعين لاختبار اللقاح، وحال نجاح التجارب، سيستخدم اللقاح بحلول نهاية 2014، لتطعيم العاملين في مجال الصحة في المناطق التي انتشر بها الوباء.