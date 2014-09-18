اليوم .. محاكمة جمال وعلاء مبارك في «التلاعب بالبورصة»

تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، محاكمة نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت المحكمة قررت تأجيل القضية إلي جلسة، الخميس، لسماع الشهود ولتقديم مذكرة بطلبات الدفاع.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم عدة من بينها الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.