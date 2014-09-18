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محاكمة محسن راضي و8 آخرين في «شغب قسم بنها» اليوم

  • مصر
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تنظر محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، محاكمة القيادي الإخواني، محسن راضي، بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف، التي وقعت أمام قسم شرطة بنها في يوليو من العام الماضي.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها إلى جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون، واشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا في قتل المجني عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة دون ترخيص».

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