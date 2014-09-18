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افتتاح معرض مستلزمات المدارس في المنيا

  • مصر
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شهدت محافظة المنيا، الأربعاء، افتتاح معرض مستلزمات المدارس، الذي يقام تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، وينظمه الصندوق الاجتماعي، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وجهاز شباب الخريجين، في سرادق أمام مديرية التنظيم والإدارة على كورنيش النيل.

ويستمر المعرض لمدة شهر، ويضم 13 قسما للملابس الجاهزة، الأثاث، المنتجات اليدوية، مواد غذائية، وأدوات منزلية، إضافة إلى أقسام للأدوات المكتبية.

وخلال افتتاحه للمعرض، رحب اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، بإقامة مثل هذه المعارض، التي تساهم في إكساب الشباب الخبرات الإنتاجية والتسويقية، وكذلك تسهم في مساندة محدودي الدخل ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وطالب المحافظ المشاركين بالتركيز على التصنيع بالداخل وليس الاستيراد تشجيعا للمنتج المحلي.

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