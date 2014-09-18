استئناف محاكمة «بركات» و«ميرغني» في «قطع طريق قليوب» اليوم

تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، إعادة محاكمة عبدالله بركات، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، وحسام ميرغني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قطع الطريق الزراعي بقليوب».

وشهدت الجلسة السابقة مشادة بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين الرابع والحادى عشر من أصل 86 متهمًا في قضية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.

وجاءت أسباب المشادة بين الطرفيين بعد أن أعلن المحامين بقيامهما بدعوى مخاصمة والمحكمة لم تسمح لهما بحضور جلسة المخاصمة، وعدم السماح لهما بعمل توكيل للحضور بدلا عنهم.