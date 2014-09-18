ضبط 27 من المحكوم عليهم وتحرير 27 مخالفة مرورية في نجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى من ضبط عدد من الأحكام المتنوعة، وتحرير عدد من المحاضر المرورية وقضايا التموين وإزالة الإشغالات على الطريق العام، وضبط 35 دراجة بخارية.

وكان اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء هشام عبدالجواد، نائب مدير أمن لقطاع الشمال، بتفاصيل الحملة أسفرت عن ضبط الآتي.

في مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 27 حكم، وفى مجال المرافق، تم تنفيذ 44 قرار إزالة وإشغال طريق ومرافق، وفى مجال المرور، تم ضبط 47 مخالفة مرورية، ومنها تم تصالح فوري وسحب رخص، وتم ضبط عدد 35 دراجة بخارية بدون لوحات، وفى مجال التموين، تم ضبط عدد 28 قضية تموين منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتحصيل 3700 جنيه مبالغ مالية.

تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق في الوقائع.