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بيونسيه تفتح صفحة جديدة مع جاي زي

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بيونسيه تفتح صفحة جديدة مع جاي زي بيونسيه تفتح صفحة جديدة مع جاي زي

الخميس 18-09-2014 00:29

يبدو أن النجمين العالميين Beyonce و Jay Z لن يسمحا للخلافات القائمة أن تقودهما إلى الطلاق والإنفصال النهائي، فقررا إعطاء زواجهما المثالي فرصة ثانية من أجلهما ومن أجل مصلحة طفلتهما الوحيدة Blue Ivy.

فبعد أن تصاعدت المشاكل وإرتفعت وتيرتها خلال جولتهما الفنية On The Run، وبعد أن أكد مصدر مقرب أنهما لا يعيشان في المنزل نفسه، أقام الثنائي خلال الأسابيع القليلة الماضية رحلة عائلية إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية، بالتزامن مع عيد ميلاد Beyonce الـ 33.

الرحلة جمعت Beyonce و Jay Z و Blue Ivy و Tina والدة Beyonce وبعض الأصدقاء المقربين.

وكشف أحد الحاضرين نقلاً عن لسان المغنية الجماهيرية أن هذه الرحلة ستكون بداية جديدة لها مع زوجها، كما ستترك جميع المشاكل والأمور السلبية خلفها.

يشار إلى أن Beyonce سافرت منذ فترة في رحلة رومنسية مع زوجها إلى إيطاليا، كما أعلن الأخير منذ أيام أنها حامل بطفلهما الثاني.

 

 

 

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