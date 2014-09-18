محافظ ينبع يترأس اجتماع تنظيم الاحتفاء باليوم الوطني ويؤكد على أهمية تذكير الأجيال بجهود الملك المؤسس

ينبع - محمد حمدان الصواب

أكد محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم على أهمية الاحتفاء باليوم الوطني الرابع والثمانين من اجل تذكير الأجيال بالجهود الكبيرة التي بذلها مؤسس وموحد هذا الوطن المجيد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأضاف المهندس السليم ان ما تنعم به بلادنا الغالية ولله الحمد في ظل حكومتنا الرشيدة اعزها الله من نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش لشعبها الكريم ومن يقيم على أراضيها وتحقق التقدم والازهار وتعيش الأمن والاستقرار في أبهى صوره وهذا بفضل الله أولا ثم بارتكازها منذ نشأتها على تطبيق الشريعة الإسلامية التي تمثل أساسا للحكم في هذا الوطن الغالي مقدما شكره وتقديره لإدارة التربية والتعليم والغرفة التجارية الصناعية وبلدية ينبع والجهات الأمنية ولجنة التنمية السياحية ومركز الحوار الوطني وعدد من المؤسسات الوطنية على ما يقومون به من عمل مميز وما يبذلونه من جهود كبيره للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس مساعد السليم يوم أمس الأول مع اللجنة المنظمة للاحتفال باليوم الوطني حيث تضمن الاجتماع استعراض الجهود واستعدادات الجهات الحكومية المشاركة (التعليم – والبلدية - والجهات الامنية) واستعراض للبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستتضمن احتفالين لليوم الوطني؛ الأول تقيمه محافظة ينبع بمشاركة الجهات ذات العلاقة وهو يوم الثلاثاء الموافق 28/11/1435ه وبرنامجه تدشين اللوحة الجدارية وزيارة مشاركات الإدارات الحكومية وكلمة المحافظ وقصائد عن الوطن وعروض طلابية ومشاركات للجاليات والحفل الآخر تقيمه إدارة التربية والتعليم بمحافظة ينبع يوم الاثنين الموافق 27/11/1435ه وبرنامجه الزمني الفترة الصباحية برامج ومبادرات داخل المدرسة منها برامج ومبادرات ثقافية واجتماعية وكشفية ورياضية وفنية وفي المساء الحفل الرسمي يتضمن كلمة مدير التربية والتعليم وعرض مبادرات وطنية وقصيدة شعرية ولوحة مسرحية إنشادية مصبوغة بألحان فلكلورية عن الينبعين حركية عن الوطن يؤديها طلاب المدارس وفى ختام الاجتماع شكر محافظ ينبع الجميع على جهودهم من اجل ابراز هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً..