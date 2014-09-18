13 فرقة عمل متخصصة من مشروع«المترو» تجوب العليا وتلتقي أصحاب المحلات

في سابقة هي الأولى من نوعها لم تكن معهودة على مستوى العلاقة بين المواطن والجهات المنفذه للمشاريع الحكومية، قام فريق عمل متخصص تقوده هيئة تطوير الرياض، قُسِّم إلى (13) مجموعة تضم مندوبين متخصصين من هيئة التطوير والمقاولين المنفذين لمشروع المترو والجهات ذات العلاقة بالنزول إلى الميدان بشكل يومي ومقابلة أصحاب الأسواق والمحلات المتأثرة بأعمال المشروع وجها لوجه وشرح آلية العمل في هذا المشروع الضخم خلال المرحلة المقبلة والتي سيدخل فيها فترة الذروة القصوى بعدما قطعت الائتلافات المنفذه للمشروع نسبا جيدة من أعمال الحفر خلال الفترة الماضية.

أصحاب المحلات: زيارة فريق العمل لنا والاهتمام

بملاحظاتنا «ثقافة جديدة» وخطوة رائدة لم نعهدها من قبل

واستمع أعضاء الفريق لملاحظات أصحاب المحلات وأجاب على استفساراتهم، وعرض مساعدتهم في وضع اللوحات الإرشادية لمواقع محلاتهم بعد البدء في التحويلات بما يضمن التقليل قدر الإمكان من أي تأثيرات لأعمال المشروع على العاصمة وسير العمل فيها في الجوانب المرورية والخدمية وغيرها، وحرص الفريق على وضع أصحاب تلك المحلات في صورة ماسيجري خلال الفترة المقبلة وإطلاعهم على التحويلات التي ستتم على مسار تلك الطرق التي ستتغير الحركة المرورية في عدد منها "موقتاً".

وتبدأ مهام الفريق يومياً من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة العاشرة مساء ويسبق ذلك اجتماعات لعرض ماتم عمله خلال كل يوم وتوزيع مهام الفريق في اليوم الذي يليه، قبل أن ينطلق الفريق في مهامه التي من المقرر أن يغطي خلالها (1300) محل من المحلات الواقعة على مسار العليا خلال الأيام المقبلة.

وجاءت جولات فريق هيئة تطوير الرياض بعد لقاء عقده صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض "القطار والحافلات" بأفراد الفريق وبعُمد الأحياء وعدد من المختصين في المشروع قبل أيام في إطار حرص سمو أمير الرياض على الأخذ بمرئيات سكان المدينة وملاحظاتهم ووضعها في الاعتبار عند وضع الخطط الخاصة بذلك وتأكيداته الدائمة على ضرورة التقليل قدر الإمكان من تأثيرات أعمال تنفيذ المشروع على حركة وإنسيابية السير في المدينة وعلى أصحاب المحلات الواقعة في نطاق مسارات المشروع وقت التنفيذ.

ولاقت زيارات الفريق تفاعلاً كبيرا من قبل أصحاب المحلات الذين عبر عدد منهم عن شكرهم لأعضاء الفريق على هذه البادرة الايجابية التي تدل على الاهتمام بهم والحرص على الاستماع لهم واعتبارهم شركاء في هذا المشروع المنتظر.

وقال عدد من أصحاب المحلات إن هذه الخطوة " ثقافة جديدة" وجميلة لم تكن معهودة من قبل على مستوى الجهات المنفذه للمشاريع حيث كان المواطن وأصحاب المحلات عادة لا يعلمون بوجود مشروع في حيّهم أو على الطريق المؤدي إليه أو الذي تقع عليه مراكزهم التجارية إلا بعدما يتفاجأون بوجود الحواجز الخرسانية تحيط بهم دون أن يتم إشعارهم بذلك من قبل أو الاستماع لمرئياتهم، مؤكدين أن قيام فريق العمل بزيارتهم في مواقع عملهم والاستماع لهم خطوة رائدة وغير مسبوقة.