مدير الجامعة الإلكترونية يفتتح معمل أبل وبرنامج الاتصال المرئي

أفتتح مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، مؤخراً في مقر الجامعة بالرياض، معمل أبل وبرنامج Lync للاتصال المرئي بحضور كل من وكلاء وعمداء ومسؤولي الجامعة، وذلك في بهو الجامعة الرئيسي.

بعد ذلك قام مدير الجامعة بأخذ جولة تعريفية على المعمل والتعرف على الوسائل التعلمية من حاسبات آلية حديثة وشاشات وأجهزة لوحية بنظام أبل ماكنتوش، ومن ثم قام مدير الجامعة بإجراء تجربة على برنامج Lync للاتصال المرئي، مبدياً إعجابه بما شاهده من الأنظمة التي تخدم الطلبة المنظمين للجامعة في المجال الدراسي.

ونوه مدير الجامعة على ضرورة تفعيل المعمل بالشكل الكامل والكافي لجميع شرائح المجتمع وذلك في عقد دورات تدريبة التي تتناسب مع حاجات المجتمع والتي تخص المجالات التعلمية والتقنية، حاثاً الجميع على الاستفادة القصوى من هذا البرنامج.

وصرح وكيل عمادة تقنية المعلومات د. ثامر بن عمر الحسين بأن برنامج Lync للاتصال المرئي سيسهل الكثير من الوقت والجهد لمنسوبي الجامعة وذلك بعقد الاجتماعات المرئية والمكالمات الصوتية داخل وخارج الجامعة، وأيضا إجراء المحادثات الفورية والاتصال المرئي بين منسوبي الجامعة وذلك لتقديم بنية تحتية للاتصالات الموحدة قابلة للتوسع ولتعديل والربط مع الأنظمة المستقبلية.