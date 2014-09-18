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حرارة الجو في الفصول والنقل تعكر أجواء طالبات متوسطة وثانوية السيح بالقصيم

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حرارة الجو في الفصول والنقل تعكر أجواء طالبات متوسطة وثانوية السيح بالقصيم حرارة الجو في الفصول والنقل تعكر أجواء طالبات متوسطة وثانوية السيح بالقصيم

    نقل عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة السيح المتوسطة والثانوية غرب منطقة القصيم معاناة بناتهم من شدة الحر داخل الفصول الدراسية نظراً لضغف التكييف والذي يحتاج حسب ما ذكره الآباء والبنات لزيادة في عدد المكيفات أو استبدالها بمكيفات أخرى جديدة يكون تبريدها بدرجة أفضل من المكيفات الحالية.

ويقول الآباء في ما نقلوه من ملاحظات إن معاناة الطالبات تمتد لخارج المدرسة حيث التكييف في سيارات النقل المدرسي ضعيف جداً ولا يخدم الطالبات بالصورة المطلوبة خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الصيف والتي بلغت شدة الحرارة مبلغها في الفترة الماضية ولا زالت.

مطالبين تعليم القصيم الاهتمام والمتابعة والوقوقف ميدانيا على هذه الملاحظات مبدين رغبتهم بأن يكون هناك حل عاجل خصوصاً خلال إجازة الحج، والتي أضحت على الأبواب والفرصة فيها متاحة لمعالجة هذه المشكلة رغبة في تهيئة أجواء دراسية جيدة تساعدهم على التحصيل العلمي.

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