لندن تودع أسبوعها وميلان تستقبله

ها هو أسبوع لندن لربيع وصيف 2015 يسدل ستائره على آخر العروض , ويتوجه صناع الموضة إلى مدينة "ميلان" التي يبدأ أسبوعها هذا اليوم , وكما هومعتاد , فقد كان اليوم الأخير فقيرا بالأسماء الكبيرة وضمت قائمته حوالي عشرة مصممين فقط كما انه انتهى في الساعة الخامسة مساء وليس في الثامنة مساء كما هو معتاد مما يتيح للإعلام فرصة السفر والوصول إلى "ميلان" في الوقت المناسب.وعموما فقد شارك في هذا اليوم بعض المصممين الذين يضعون أقدامهم على طريق الشهرة ومنهم Ryan Lo الذي قدم مجموعة غارقة بالمرح استوحاها من الدراما الأمريكية Sex and the City وأيضا من فريق Spice Girls الغنائي , وكانت ثيابه واكسسواراته أكثر ملائمة للمراهقات والشابات الصغيرات .

من جهتها قدمت دار Marques' Almeida للثنائي Marta Marques و Paolo Almeida مجموعة مستوحاة من قصائد شعرية شائعة وقد لاحظنا كثيرا من الملامح التسعينية والمهارات اليدوية المميزة ويبدو انهما قد اتفقا على عدم وضع موضوعة خاصة بالمجموعة وهذا ما شتت انظارنا بسبب تنوع الأساليب وتشابكها .

وأخيرا نتوقف عند أهم مصمم في هذا اليوم ونعني به Yousefszada Osman الذي استوحى مجموعته من الصور التي تؤرشف زيارة دوق ودوقة وندسور إلى إيطاليا في منتصف الخمسينات , وقد لاحظنا كثيرا من الثقة والقوة والإنسيابية الجميلة في طلات العارضات , حيث كانت الخامات غاية في الرقي فيما منحتها الرسوم كثيرا من الحيوية والسحر .وحيث ان هذا المصمم يركز دائما على الموضوع وعلى الزمان والمكان فقد حمل العرض شيئا من الغرائبية وبعض ملامح التراث الصيني والرسوم التجريدية والتزيينات بالؤلؤ والخرز والخيوط الملونة.وقد بقي المصمم أمينا لألوانه المفضلة وهي الوردي المائل للبيج والعاجي إضافة إلى الأزرق البراق والأسود.

وإليك بعض ما قدمته لندن وهي تودع أسبوعها لربيع وصيف 2015 .