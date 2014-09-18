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  1. شبكة عيون الإخبارية
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حجز 227 مهاجرًا غير شرعي بمركز شباب الأنفوشي

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أمر اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، بتوفير مركز شباب الأنفوشي، ليكون مكان لحجز 227 شخصًا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية.

وكانت قوات حرس الحدود بأبي قير أحبطت محاولة هروبهم، في هجرة غير شرعية، عبر الإسكندرية، وهم 150 مصريًا و42 سودانيًا و4 فلسطينيين و23 سوريًا، على أن يخصص أماكن حجز للسيدات منفصلة تماما عن أماكن حجز الرجال، على أن يتوفر بجميع غرف الحجز المياه والكهرباء ودورات المياه والأغطية المناسبة لهم، وتدبير جميع الوجبات لهم .

وأمر اللواء «مهدي» بتوفير جميع الخدمات الصحية لهم، وتخصيص عربة إسعاف متواجدة معهم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، كما يسمح لبعض الأهالي بمقابلة زويهم للاطمئنان عليهم .

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