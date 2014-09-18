الإسكندرية تستعرض خطتها الأمنية قبل بدء العام الدراسي الجديد

عقد اللواء أمين عزالدين، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات مديرية الأمن، والإدارة العامة للأمن المركزي، والإدارة العامة الأمن الوطنى، وممثل عن القوات المسلحة «المنطقة الشمالية العسكرية»، وممثل عن كلٍ من التربية والتعليم، وجامعة الإسكندرية .

والهدف من الاجتماع تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة استعدادًا لبداية العام الدراسى الجديد، والتى تشمل تأمين جميع المدارس الحكومية والخاصة، وجميع الكليات بمختلف الجامعات، من خلال عدة محاور رئيسية، ومن خلال عدة خطوات استباقية، تبدأ من، الأربعاء، حيث كلف إدارة مرور الأسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، لمواجهة التكدسات المرورية في أوقات الذروة، وأيضًا وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية بالمحافظة، لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه، وذلك فضلاً عن تكثيف حملات قسم الأنضباط المرورى .

ووجه اللواء «عز الدين» إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الأشغالات، ورفع مخالفات الباعة الجائلين، ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع المدارس، خشية إستخدامها في أية أعمال عدائية، وذلك إلى جانب استمرار المتابعة الأمنية لكافة الشوارع والميادين، التي سبق وأن تم رفع الإشغالات منها، لمنع الباعة الجائلين من افتراش الطرق العامة مرة أخرى، كما وجه مدير الأمن إدارة البحث الجنائى لتوسيع دائرتى الأشتباه الجنائى والسياسى في محيط كافة الأبنية التعليمية، إلى جانب إبراز دور رجال مكتب مكافحة جرائم الأداب العامة وخاصة أمام مدارس الفتيات، لمواجهة حالات التحرش الجنسى وضبط مرتكبيها على الفور، كما كلف سيادته إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالفحص الجيد للسلع الغذائية التي يتجه الطلبة لشرائها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وخاصة المحال التي تقع في محيط الأبنية التعليمية.

يشار إلى أنه سيتم توزيع منشور على مديرى جميع المدارس لجميع المراحل الدراسية يتضمن أرقام التليفونات الخاصة بكلٍ من السيد مأمور القسم والسيد رئيس المباحث، كلٍ نطاق إختصاص الدائرة الواقع فيها المدرسة، والسيد مدير إدارة شرطة النجدة بالأسكندرية، للتواصل الفورى والدائم معهم .

وتسير مديرية أمن الأسكندرية دوريات خاصة لتأمين المدارس والكليات على مدار اليوم الدراسى، عبارة عن أقوال أمنية يشارك فيها البحث الجنائى والأمن المركزى والقوات المسلحة ومجموعات الأنتشار السريع، التي تم استحداثها، تقوم بمداومة المرور على جميع المدارس الواقعة في دوائر أقسام المدينة بالسيارات المخصصة لدوريات تأمين المدارس، من بداية اليوم الدراسى وحتى انتهائه، وذلك بالإضافة للخدمات النظامية والسرية الثابتة أمام المدارس، وذلك بالإضافة إلى التمركزات الدائمة بدائرة كل قسم، والمكونة من مجموعات الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع في حالة حدوث أي شىء يهدد أمن الطلبة أثناء تواجدهم بالمدارس والكليات .