«عجوة» يلتقي مهندسي كفرالشيخ لحل مشكلة التعيين

التقى المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، بمهندسى النقابة، بمقر نقابتهم بمدينة كفرالشيخ.

وكان اللقاء بحضور المهندس عبدالسميع يوسف، نقيب المهندسين بكفرالشيخ، والمهندس حافظ عيسوي، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، واللواء حسين الطاهر، السكرتير العام المساعد، ولفيف من المهندسين ورجال الاعمال والمستثمرين بالمحافظة.

وتركز اللقاء على حل مشاكل المهندسين، والتى تتلخص في تعيين المهندسين، الذين يعملون بالسركى لدى الجهاز الحكومى بالمحافظة، وتخصيص قطعة أرض للمهندسين بمدينة بلطيم، لإقامة نادى اجتماعى وتحسين دخلهم، وذلك من خلال زيادة النسب المئوية، التي تصرف في الأعمال الإنشائية، كما تطرق الحديث إلى وجود حلول للارتفاعات في العمارات المقامة داخل مدينة كفرالشيخ، لحل أزمة الإسكان، حيث ارتفاع أسعار الشقق.

ومن جهته، أشار المحافظ إلى موضوع عمل المهندسين بالسركى قائلًا أن «المهندس له شان عظيم، وله قيمة علمية كبيرة، وليس مرغوبًا ان يعمل بالسركى، وإنما أناشدكم من خلال النقابة، وفى حضوركم جميعًا، كرجال أعمال ومستثمرين، أن توفروا عمل مناسب للمهندس في شركاتكم وأعمالكم، وهذا أفضل من العمل بالسركى لدى الحكومة، لأنه عمل مؤقت وأفضل لقيمة المهندس».

أما بخصوص توفير قطعة أرض لإقامة نادى اجتماعى عليها/ والتى طلب فيها نقيب المهندسين قطعة أرض بمدينة بلطيم، لإقامة نادى اجتماعى للمهندسين، على أن تقوم النقابة بسداد قيمة الأرض، وأيضًا أجاب المحافظ بأن المحافظة ليس لديها مانع من باكر أن تعطيكم أرض بعد سداد القيمة، طالما ان النقابة سوف تقوم بدفع قيمة الأرض للدولة في أي مكان تطلب فيه أرض تتم الموافقة.

وبخصوص الارتفاعات، طلب نقيب المهندسين السماح للمستثمرين وأصحاب المباني بزيادة أدوار فوق العمارات التي تسمح بذلك، لحل ازمة الإسكان، والحد من ارتفاع أسعار الشقق بالمحافظة، فقد أشار المحافظ إلى ان هذا الموضوع مخالف للقانون، وهناك لوائح تنظيمية لهذا العمل، وقد خاطبنا مجلس الوزراء لمناقشة هذا الأمر من أجل حلها بالطرق القانونية، لأن هناك مبانى كثيرة مخالفة في المحافظة، والذى يملك ذلك هو مجلس الوزراء لأن هناك مخطط استراتيجى يجب الالتزام به، «ونحن بالتعاون جميعًا نستطيع أن نعمل على حل هذه المشكلة بالطرق القانونية».

ومن جهة أخرى، طلب نقيب المهندسين من المحافظ العمل على زيادة دخل المهندس، برفع النسب التي تضاف إلى المستخلص في العمليات الانشائية، وقد أفاد المحافظ أنه تم فرض نسب مئوية على كل مستخلص لصالح المهندس،«وأنا أعرف أن المقاول يضعة على الأسعار، ومع ذلك طالما لصالح المهندس لا أتكلم فيها».

وفى نهاية اللقاء قال المحافظ: «إننى سعيد بلقاء المهندسين، لأنكم نخبة مثقفة، وسعيد بهذا اللقاء وعلى استعداد لتكرار هذه الزيارة أكثر من مرة، وليعلم الجميع أننى خادم لكل مواطن لهذه المحافظة، وأكون في منتهى السعادة عندما أرى مواطن تقدم لى بمشكلة».