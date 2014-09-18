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إسبانيا تحل محل هولندا في نشر صواريخ باتريوت في تركيا

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إسبانيا تحل محل هولندا في نشر صواريخ باتريوت في تركيا إسبانيا تحل محل هولندا في نشر صواريخ باتريوت في تركيا

قال وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورينيس، الأربعاء إن إسبانيا سترسل بطارية صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ إلى حدود تركيا الجنوبية مع سوريا في إطار مبادرة لحلف شمال الأطلسي لتحل محل المساهمة الهولندية في نشر بطاريات الصواريخ.

كانت كل من هولندا وألمانيا والولايات المتحدة أرسلت بطاريتي صواريخ باتريوت وجنودا لتشغيلها في أوائل 2013 بعدما طلبت تركيا عضو حلف الأطلسي مساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد هجمات من سوريا على حدودها الجنوبية.

وقال مورينيس في كلمة امام لجنة دفاع بالبرلمان “سوف نتعاون.. بعدد مماثل من الوحدات مع المانيا والولايات المتحدة”.

وأضاف أن إسبانيا التي لم تكن مشاركًا كبيرًا في تلك الأنواع من المبادرات الدولية في السنوات القليلة الماضية سترسل أيضًا 130 جنديًا لتشغيل الصواريخ.

كانت هولندا قد قالت: إنه لم تعد لديها الموارد لإبقاء بطارياتها منشورة، وستنهي مساهمتها في المبادرة بحلول نهاية يناير .

رويترز

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