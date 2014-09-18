كمال الهلباوي: الإخوان ما زالوا يَعيشون في “وهم” المظاهرات والاحتجاجات

أكد القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، كمال الهلباوي، أن الإخوان يَعيشون إلى الآن في وهم حقيقي، لكونهم يَعتقدون أن اعتصامهم في رابعة والنهضة من الممكن أن يعود برئيسهم مرسي إلى الحكم.

وأضاف الهلباوي في حوارٍ له على قناة “الغد العربي”، مساء أمس الأربعاء أن :” هذه الجماعة تعيش أيضاً في وهم المظاهرات والاحتجاجات التي يقومون بها حالياً، بأنها من الممكن أن تعود مرسي إلى الحكم على حسب ظنهم، بالإضافة إلى أنهم يعتقدون أن الغرب سيساندهم طوال الوقت لعودتهم مرة أخرى إلى الحكم ” .

وأوضح الهلباوي: ” فوجئت بحزن شديد لما رأيت جماعة الإخوان المسلمين تضع أيديها مع الجماعات التكفيرية التي تقتل وغريها في تحالف ما يمسى دعم الشرعية”، متابعاً أنه على الإخوان أن يخرجوا من هذا التحالف “المشين” مع أهل العنف، قائلاً: “عليهم أيضاً أن يستوعبوا معنى المشروع الإسلامي”.

من جهته قال مدير مركز الدراسات السياسية التركية، محمد عبدالقادر، إن لدى رجب طيب أردوغان، مشروع إقليمي للمنطقة العربية، الا وهو دعم التيارات الإسلامية المتشددة قبل ثورات الربيع العربي للوصول للحكم، وأنه شعر بأن هذا المشروع انهار بعد 30 يونيو، موضحاً أن لدى أردوجان حلم بأن يصبح عثماني جديد، لأنه لديه نزعة سلطوية، فضلاً عن أنه ينظر للدول العربية على أنها ولايات تابعة إليه.