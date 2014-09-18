مجلس النواب الليبي يصدر قانونًا لمكافحة الإرهاب

أعلن مجلس النواب المنعقد بمقره المؤقت بمدينة طبرق شرقي ليبيا أمس الأربعاء عن إصداره القانون رقم 3 الخاص بمكافحة الإرهاب.

ويتضمن القانون 30 مادة نصت على توصيف ظاهرة الإرهاب وتحديد النشاطات والأعمال التي تنطبق عليها هذه الصفة وعقوباتها.

وأفاد المركز الإخباري لمجلس النواب بأن القانون قدم للمجلس ووزير العدل في الحكومة المؤقتة صلاح المرغني وتمت مناقشته، بالإضافة لإدخال بعض التعديلات على عدد من المواد الواردة به.

وأضاف أن المادة الأولى من القانون تحدد توصيفا للإرهابي كفرد أو جماعة وكذلك مصادر تمويله وأدواته، فيما تصف المادة الثانية العمل الإرهابي وتحدد مظاهره وميادينه.

وأوضح القانون العقوبات التي تطبق على من تثبت إدانته بارتكاب أو المشاركة أو تمويل أو المساعدة في تنفيذ عمل إرهابي، والتي تتدرج من السجن المؤبد إلى السجن سنتين.

كما نص القانون على إنشاء نيابة خاصة، ولجنة ليبية معنية بمكافحة الإرهاب، وربط التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في كل صوره بالاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها.

د ب أ