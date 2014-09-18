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مقتل 2 تكفيريين وتفجير 7 عبوات ناسفة في حملة أمنية بسيناء

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أسفرت الحملة الأمنية جنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل تكفيريين وضبط 21 مشتبهًا فيهم وتدمير 54 بؤرة «إرهابية» وتفجير 7 عبوات ناسفة.

وأعلنت المصادر الأمنية، مساء الأربعاء، أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث قتل عنصرين تكفيريين، وضبط 21 مشتبهًا فيهم، وجاري فحصهم أمنيًا لبحث مدى تورطهم في الأحداث.

وذكرت المصادر الأمنية أن «قوات الأمن تمكنت من تدمير 54 بؤرة إرهابية من العشش والمنازل، التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة إلى جانب حرق وتدمير سيارة ربع نقل و29 دراجة نارية دون لوحات خاصة بالعناصر الإرهابية».

وعثرت قوات الأمن على بندقية آلية مجهزة بتليسكوب قناصة، وتم تسليم بندقية آلية بواسطة الأهالي.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الأمن من تفجير 7 عبوات ناسفة زرعها «إرهابيون» على جانبي طريق العريش/ رفح بعد كشفها، وتم تفجيرها دون أي خسائر أو إصابات، حسب مصدر أمني.

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