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مستشار صندوق النقد الدولي السابق: السيسي يتمتع برؤية تنعش الاقتصاد

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قال مستشار صندوق النقد الدولي السابق، الدكتور فخري الفقي، إن الرئيس عبدالفتاح «استطاع استعادة تصويب البوصلة الاقتصادية المصرية في الاتجاه السليم خلال الـ100 يوم الأولى لتوليه الحكم»، مشيرا إلى أنه «يتمتع برؤية لإنعاش الاقتصاد في الفترة المقبلة».

وأضاف الفقي ـ في اتصال هاتفي مع قناة «التحرير»، الأربعاء: «الرئيس السيسي تمكن من زمام الأمور وترجمة رؤيته إلى خطوات تهدف لتنشيط الاقتصاد»، مستشهدا بجمع 60 مليار جنيه للاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة خلال 8 أيام عمل فقط.

وأوضح أن «البوصلة المصرية قبل 30 يونيو كانت تتجه للخلف، والآن أصبحت تتجه في الطريق السليم والذي بدأ بأول خطوة وهو شق وتعميق وحفر وتوسيع قناة موازية بطول 72 كيلو مترا، سيتلو هذه الخطوة خطوات عديدة في سبيل القيام بالاقتصاد المصري».

وأشار إلى أن «المواطنين استجابوا لقرارات الرئيس السيسي نتيجة حسهم الوطني»، ضاربًا المثل على ذلك بـ«الاستجابة لتمويل قناة السويس وجمع المبلغ المطلوب في أقل من أسبوعين رغم التوقعات بأن الأمر سيستمر لشهرين».

وأوضح أن « بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي بإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإلغاء الدعم عن المواد البترولية»، مشيرا إلى أن «الشعب المصري أذهل الجميع بثقته في قرارات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الشعب المصري تقبل القرارات الاقتصادية الأخيرة، لأنه تأكد من سلامة هذه القرارات وعودتها لصالح المواطنين الفقراء مرة أخرى».

واعتبر مستشار صندوق النقد الدولي السابق أن «الـ100 يوم الأولى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر إعادة تصويت على انتخابه رئيسا للجمهورية، وتؤكد استحقاقه للنسبة المرتفعة التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية».

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