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رئيس أوكرانيا يطلب دعم كندا للتقارب مع «الأطلسي»

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طلب الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، الأربعاء، في كندا، مساعدته في بناء علاقات صلبة مع حلف شمال الأطلسي، وهو تقارب تحذر منه روسيا.

وعشية زيارته للولايات المتحدة، والتي سيسعى خلالها إلى الحصول على «وضع خاص» كحليف غير عضو في الحلف الأطلسي، استقبل «بوروشنكو» بحفاوة من جانب البرلمانيين الكنديين، في خطوة نادرة حيال رئيس يزور كندا.

وقال «بوروشنكو» أمام البرلمان في أوتاوا: «خلال قمة الأطلسي، في بداية سبتمبر، أعلنت أن بلادي تريد تحقيق تقارب مع الحلف الأطلسي والحصول على صفة حليف غير عضو».

وأضاف «أعول فعلًا على دعمكم» لتحقيق هذا الهدف.

وبحصولها على هذا الوضع، تستطيع أوكرانيا الإفادة من بعض أنواع السلاح وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

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