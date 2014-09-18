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اغتيال عميد طيار ليبي ببنغازي على يد مسلحين مجهولين

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لقى عميد طيار، أحمد حبيب المسماري، مصرعه جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بمدينة بنغازي، جراء إطلاق وابل من الرصاص عليه فأردوه قتيلا في الحال.

وأكد مصدر طبي بمركز بنغازي الطبي، الأربعاء، أن المركز الطبي استقبل جثمان العميد «المسماري» جراء استهدافه بمنطقة الحدائق، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وتشهد مدينة بنغازي منذ شهر مايو الماضي عمليات عسكرية بين قوات الجيش الليبي الموالية لعملية الكرامة، من جهة، وأخرى تابعة لـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، الذي ينضوي تحته تنظيم أنصار الشريعة، ودرع ليبيا 1، وكتيبتي الشهيد راف الله السحاتي، وشهداء 17 فبراير، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

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