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بريطانيا تناشد جميع الأطراف الالتزام بإنهاء أزمة جنوب السودان

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ناشدت البريطانية، مساء الأربعاء، جميع الأطراف ‏المعنية بالالتزام بإنهاء الأزمة في جنوب السودان.‏

وقبل استئناف محادثات السلام بشأن جنوب السودان في إثيوبيا، قال وزير شؤون إفريقيا ‏بالخارجية البريطانية، جيمس دودريدج: «لا أزال أشعر بقلق عميق إزاء الأزمة في جنوب ‏السودان. القتال مستمر وهناك تأثير متزايد على المنطقة مع وجود أكثر من 450 ألف نازح ‏عبر الحدود في جنوب السودان. هذا هو السبب وراء أهمية المحادثات».‏

وأضاف الوزير: «أرحب التزام المنطقة بتأمين السلام لشعب جنوب السودان. أعطى القادة ‏الإقليميين الطرفين 45 يومًا أخرى لوقف المعاناة والاتفاق على ترتيبات لتقاسم السلطة. ‏ويجب احترام هذا الموعد النهائي. وأحث الطرفين مرة أخرى لإنهاء الأزمة من خلال البناء ‏على مجالات الاتفاق‎».‏

وتابع الوزير «يجب على جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها لوقف القتال والسماح بالوصول ‏الكامل إلى مراقبي وقف إطلاق النار».‏

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