بريطانيا تناشد جميع الأطراف الالتزام بإنهاء أزمة جنوب السودان

ناشدت الحكومة البريطانية، مساء الأربعاء، جميع الأطراف المعنية بالالتزام بإنهاء الأزمة في جنوب السودان.
وقبل استئناف محادثات السلام بشأن جنوب السودان في إثيوبيا، قال وزير شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية، جيمس دودريدج: «لا أزال أشعر بقلق عميق إزاء الأزمة في جنوب السودان. القتال مستمر وهناك تأثير متزايد على المنطقة مع وجود أكثر من 450 ألف نازح عبر الحدود في جنوب السودان. هذا هو السبب وراء أهمية المحادثات».
وأضاف الوزير: «أرحب التزام المنطقة بتأمين السلام لشعب جنوب السودان. أعطى القادة الإقليميين الطرفين 45 يومًا أخرى لوقف المعاناة والاتفاق على ترتيبات لتقاسم السلطة. ويجب احترام هذا الموعد النهائي. وأحث الطرفين مرة أخرى لإنهاء الأزمة من خلال البناء على مجالات الاتفاق».
وتابع الوزير «يجب على جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها لوقف القتال والسماح بالوصول الكامل إلى مراقبي وقف إطلاق النار».
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