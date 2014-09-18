وزير خارجية الجزائر: نرفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء، إن بلاده ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا مهما كان شكله.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن «لعمامرة» قوله على هامش مؤتمر مدريد بشأن ليبيا إن «دور المؤسسات الدولية يتمثّل في المساعدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة، وبالتالي فإنه لا يمكننا القبول بتدخل عسكري أجنبي كيفما كان شكله في ليبيا».

وأضاف أن «هذا البلد (ليبيا) يعاني من صعوبات كبيرة لكنه غير فاشل، والحل يجب أن يكون ليبيًّا ومن صنع الليبيين أنفسهم».