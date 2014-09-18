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بالفيديو - بايرن يقهر صمود هارت ومانشستر سيتي في الدقيقة 90

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بالفيديو - بايرن يقهر صمود هارت ومانشستر سيتي في الدقيقة 90 بالفيديو - بايرن يقهر صمود هارت ومانشستر سيتي في الدقيقة 90

تمكن بايرن ميونيخ من تحقيق فوز غال على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل مدافعه جيروم بواتنج هدفا في الدقيقة 90 ليقهر به تألق جو هارت حارس الفريق الإنجليزي.

والتقى الفريقان في قمة الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

وبدأت المباراة سريعا إذ أهدر توماس مولر فرصة التقدم في الدقيقة الأولى بعد أن راوغ جو هارت إلا أنه سدد في الشباك من الخارج.. وأهدر ليفاندوفسكي فرصة مماثلة بعدها بدقائق.

واستطاع جو هارت أن يحرم بايرن ميونيخ من التسجيل في أكثر مناسبة بعد أن زاد عن مرماه وأنقذ أكثر من فرصة من مولر وليفاندوفسكي.

وفي الشوط الثاني استمر الأداء على نفس المنوال إذ حاول سيتي على استحياء أن يخطف هدفا دون جدوى فيما تألق هارت في حماية مرماه أكثر من مرة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي استطاع بواتنج أن يسجل هدفا رائعا بتسديدة على الطائر غالطت جو هارت حارس مانشستر سيتي بعد أن غيرت اتجاهها قليلا ليمنح بايرن ميونيخ فوزا غاليا.

وبات هدف بواتنج هو رقم 800 لبايرن ميونيخ في البطولات الأوروبية ليصبح ثالث أكثر نادي سجل أهدافا بعد ريال مدريد وبرشلونة.

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف روما فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 0 في المركز الثالث.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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