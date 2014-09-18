بالفيديو - روما يعود لدوري الأبطال بخماسية في شباك سسكا

استقبل ملعب الأولمبيكو الخاص بنادي روما الإيطالي مباراة جديدة للفريق بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 3 سنوات أمام سسكا موسكو ليكافئه الذئاب بفوز خماسي لأصحاب الأرض على حساب الضيوف.
والتقى الفريقان في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة النارية والتي تضم فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.
ولم ينتظر روما كثيرا إذ افتتح الأرجنتيني إيتوربي أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بعد أن انفرد من تمريرة جيرفينيو ليسددها بيسراه في الشباك، وأضاف جيرفينيو بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ10.
وبعدها بـ10 دقائق سجل مايكون الهدف الثالث لروما بتسديدة قوية فشل أكنفيف حارس سسكا في التعامل معها لتسقط من يده داخل الشباك، قبل أن يضيف جيرفينيو الهدف الرابع بطريقة رائعة بعد أن راوغ مدافعا وسدد بيسراه في الشباك.
وفي الشوط الثاني أضاف روما الهدف الخامس عن طريق إيجناششيفيتش مدافع سسكا موسكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 50.. وسجل النيجيري أحمد موسى هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 82.
بتلك النتيجة احتل روما الصدارة في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ فيما يقبع سسكا موسكو بالمركز الأخير برصيد 0 من النقاط.