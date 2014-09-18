أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - روما يعود لدوري الأبطال بخماسية في شباك سسكا

Google+ Print
بالفيديو - روما يعود لدوري الأبطال بخماسية في شباك سسكا بالفيديو - روما يعود لدوري الأبطال بخماسية في شباك سسكا

استقبل ملعب الأولمبيكو الخاص بنادي روما الإيطالي مباراة جديدة للفريق بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 3 سنوات أمام سسكا موسكو ليكافئه الذئاب بفوز خماسي لأصحاب الأرض على حساب الضيوف.

والتقى الفريقان في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة النارية والتي تضم فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

ولم ينتظر روما كثيرا إذ افتتح الأرجنتيني إيتوربي أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بعد أن انفرد من تمريرة جيرفينيو ليسددها بيسراه في الشباك، وأضاف جيرفينيو بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ10.

وبعدها بـ10 دقائق سجل مايكون الهدف الثالث لروما بتسديدة قوية فشل أكنفيف حارس سسكا في التعامل معها لتسقط من يده داخل الشباك، قبل أن يضيف جيرفينيو الهدف الرابع بطريقة رائعة بعد أن راوغ مدافعا وسدد بيسراه في الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف روما الهدف الخامس عن طريق إيجناششيفيتش مدافع سسكا موسكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 50.. وسجل النيجيري أحمد موسى هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة احتل روما الصدارة في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ فيما يقبع سسكا موسكو بالمركز الأخير برصيد 0 من النقاط.

شاهد أهداف المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا