بالصور .. عرض فيلم ” لمبة تلاجة ” غدا ضمن مهرجان ” افلام الـ 48″

انتهت مؤخرًا المخرجة نيفين شلبي من الفيلم الروائي القصير “لمبة التلاجة” مدته سبع دقائق و هو ضمن مسابقة افلام الــ ٤٨ ساعة و هي مسابقة دولية يتم تنظيمها في مصر كما تنظم ايضا في عدة مدن اخري حول العالم، والفيلم بطولة جماعية من شباب و هواة و قامت بدور طنط فوزية ام المخرجة و قام بدور لمبة التلاجة الممثل احمد الخفيف.

ومن شروط المسابقة ان يتم كتابة و تصوير و اخراج الفيلم في ٤٨ ساعة فقط مع الالتزام بنوعية محددة لمعالجة الفيلم التي يختارها المخرج بشكل يعتمد علي الحظ ان يسحب ورقة مكتوب عليها نوعية الفيلم ثم يلتزم بشخصية تظهر في الفيلم و اكسسوار و جملة حوار لضمان ان يلتزم المخرج بالتصوير في ٤٨ ساعة فقط و الا يستعمل فيلما قد اخرجة مسبقاً .

جاء حظ المخرجة نيفين شلبي و اختارت المعالجة ” دراما ” و التزمت بشخصية الدكتور رشاد بيومي و كانت قطعة الاكسسوا الكوتشينة و كانت جملة الحوا ” احنا في الهوا سوا ” .

> اشتركت المخرجة بالمسابقة بأسم فريق ” عين السمكة” كما اشترك حوالي ١٤ فريقا اخر غدا الخميس ١٨ سبتمبر لاختيار الفيلم الفائز الذي سيعرض فيما بعد في مهرجان بهولويود ثم بمهرجان كان السينمائي الدولي.