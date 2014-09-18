أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور .. عرض فيلم ” لمبة تلاجة ” غدا ضمن مهرجان ” افلام الـ 48″

Google+ Print
بالصور .. عرض فيلم ” لمبة تلاجة ” غدا ضمن مهرجان ” افلام الـ 48″ بالصور .. عرض فيلم ” لمبة تلاجة ” غدا ضمن مهرجان ” افلام الـ 48″

انتهت مؤخرًا المخرجة نيفين شلبي من الفيلم الروائي القصير “لمبة التلاجة” مدته سبع دقائق و هو ضمن مسابقة افلام الــ ٤٨ ساعة و هي مسابقة دولية يتم تنظيمها في كما تنظم ايضا في عدة مدن اخري حول العالم، والفيلم بطولة جماعية من شباب و هواة و قامت بدور طنط فوزية ام المخرجة و قام بدور لمبة التلاجة الممثل احمد الخفيف.

ومن شروط المسابقة ان يتم كتابة و تصوير و اخراج الفيلم في ٤٨ ساعة فقط مع الالتزام بنوعية محددة لمعالجة الفيلم التي يختارها المخرج بشكل يعتمد علي الحظ ان يسحب ورقة مكتوب عليها نوعية الفيلم ثم يلتزم بشخصية تظهر في الفيلم و اكسسوار و جملة حوار لضمان ان يلتزم المخرج بالتصوير في ٤٨ ساعة فقط و الا يستعمل فيلما قد اخرجة مسبقاً .

جاء حظ المخرجة نيفين شلبي و اختارت المعالجة ” دراما ” و التزمت بشخصية الدكتور رشاد بيومي و كانت قطعة الاكسسوا الكوتشينة و كانت جملة الحوا ” احنا في الهوا سوا ” .
> اشتركت المخرجة بالمسابقة بأسم فريق ” عين السمكة” كما اشترك حوالي ١٤ فريقا اخر غدا الخميس ١٨ سبتمبر لاختيار الفيلم الفائز الذي سيعرض فيما بعد في مهرجان بهولويود ثم بمهرجان كان السينمائي الدولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية