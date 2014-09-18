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ضبط 5 كيلو بانجو بحوزة تاجر مخدرات غرب الأقصر‎

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ضبط 5 كيلو بانجو بحوزة تاجر مخدرات غرب الأقصر‎ ضبط 5 كيلو بانجو بحوزة تاجر مخدرات غرب الأقصر‎

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القرنة غرب الأقصر، ، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقرية المريس .

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الاقصر إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط المدعو عبد الله .ق. ا. مو شهرته عبد الله الأسود 22 سنة و مقيم المريس دائرة مركز القرنة و بحوزتة كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كليو جرام و مبلغ مالى قدره 130 جنية وهاتف محمول .

و بمواجهتة بما اسفر عنة الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار و المبلغ المالي حصيلة البيع من تجارته الاثمة و الهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 138/5793 جنايات مركز القرنة لسنة 2014 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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