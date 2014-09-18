وثيقة تأمين بـ100 مليون جنيه للعاملين بالتكريك في مشروع قناة السويس

قال المهندس محمد عادل فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين، إن مجلس إدارة الشركة «قرر تقديم وثيقة تأمين بمبلغ 100 مليون جنيه مصري للتأمين على القائمين بأعمال التكريك بمشروع حفر قناة السويس الجديدة».

وأوضح فتحي، في تصريحات صحفية أن «الوثيقة تعتبر وثيقة حوادث شخصية تغطي حالات الوفاة والعجز الكلى والعجز الجزئي المستديم نتيجة التعرض لأي حادث لا قدر الله، بالإضافة إلى أن الشركة وجميع العاملين بها يشرفهم تقديم كل خدماتها التأمينية للمشروع القومي الكبير لحفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس وجميع العاملين بالمشروع، إيمانًا منها بتجسيد روح الولاء والانتماء للوطن والمساهمة الفعالة والحقيقية في بناء مصر الجديدة».