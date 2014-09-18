كهرباء دبي تعقد مؤتمراً لمطوري «حصيان» المؤهلين

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي صباح أمس مؤتمراً للمطورين العالميين ممن تأهلوا لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حصيان لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 1200 ميغاواط باستخدام تقنية الفحم النظيف. حيث يعد المشروع أحد المبادرات والمشاريع الكبرى للهيئة، كما يأتي المشروع دعما لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 لتنويع مصادر الطاقة بحلول عام 2030. وقد تأهل ثمانية من المطورين من بين 17 طلباً، لتقديم عطاءاتهم للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مراحله الأولى بحلول عام 2020.

وفي كلمته الافتتاحية في المؤتمر، رحب سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، مثنياً على المشاركين من المناقصين واختيارهم السديد للمشاركة في هذا المشروع المهم، مؤكداً على أهمية المهارات والخبرات التي يتمتع بها المطورون والتي ستمثل حجر الزاوية في الشراكة مع الهيئة لبناء وإنجاز هذا المشروع الواعد.

كفاءة عالية

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تجسد قصة نجاح باهرة بما تتميز به من قدرة وكفاءة عالية في جميع مجالات عملياتها، فالهيئة تنتج ما يقارب 9656 ميغاواط من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة في اليوم ويعمل في الهيئة حالياً ما يزيد على 9000 موظف.

وأضاف: «تستمر الهيئة في القيام بدورها في خدمة الإمارة وتركز في الوقت الراهن على تنفيذ مشاريع حيوية لتطوير ورفع قدرة البنية الأساسية تحقيقاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي الرائدة في المنطقة في مجالات المال والأعمال والسياحة والاستدامة، حيث ساهمت البنية الأساسية للهيئة والتي تتسم بالكفاءة العالية والاعتمادية والتطور التي تتميز بها إمارة دبي في استقطاب الاستثمارات العالمية، كما تعزز هذه البنية الأساسية النمو الاقتصادي المستدام».

وتم خلال اللقاء فتح المجال للحوار والنقاش وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل والتشاور مع الهيئة ومستشاريها والرد على استفساراتهم التقنية والمالية، والقانونية المتعلقة بالمشروع. كما تم مناقشة إجراءات المناقصة، والمواضيع الأخرى ذات الصلة. وسيكون تاريخ إغلاق المناقصة في أواخر نوفمبر من العام الحالي.

مشاريع رئيسة

واستطرد سعيد الطاير: «يعد مشروع حصيان لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنية الفحم النظيف ونظام المنتج المستقل أحد المشاريع الرئيسة في دبي وهو من المشاريع الأولى التي اعتمدت نظام المنتج المستقل ويعتبر المشروع الأضخم والأول من نوعه لإنتاج الكهرباء بتقنية الفحم النظيف في دبي. حيث تلتزم الهيئة بالاستمرار في تحقيق قصص النجاح بتنفيذها لهذا المشروع، حيث إنه سيدعم الجهود المتواصلة لضمان استدامة امدادات الطاقة بتنويع مصادرها، وتطبق الهيئة نظام المنتج المستقل إيماناً منها بأنه من النماذج المتطورة الذي سيساهم في إشراك القطاع الخاص مع الحكومي في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية».

تصنيف عالمي

أوضح سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي لن تقوم بشراء الكهرباء التي تنتجها محطة حصيان فحسب، بل ستكون الشريك الأكبر في المشروع. ونوه إلى أن الهيئة قد تبوأت مؤخراً مركزا متقدما في تصنيف وكالة موديز للتقييم المالي وحصلت على Baa2 فيما منحتها وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» ويأتي ذلك نتيجة للتطور غير المسبوق الذي حققته الهيئة في تقوية مركزها المالي.