أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

باعوا الشاحنة والمقطورة بأوراق مزورة بعد سرقتها

Google+ Print
باعوا الشاحنة والمقطورة بأوراق مزورة بعد سرقتها باعوا الشاحنة والمقطورة بأوراق مزورة بعد سرقتها

 حددت محكمة الجنح الثالثة في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت أمس برئاسة القاضي أديب الخوالدة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعداً للحكم في قضية ثلاثة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بسرقة شاحنة ومقطورتها بعد بيعها لشخص عربي بأوراق مزورة.


> وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل العام الجاري عندما تقدم أحد الأشخاص بشكوى لدى الشرطة أشار من خلالها قيام شخص مجهول الهوية بسرقة الشاحنة والمقطورة التي يمتلكها حينما كانت متوقفة في احدى الساحات العامة بالإمارة.


> وفور ورود البلاغ قامت الشرطة بدورها وإستطاعت من خلال عمليات البحث والتحري والتعاون مع قيادة شرطة احدى إمارات الدولة من العثور على الشاحنة متعطلة في احدى الورش الفنية بعدما تم تحويل ملكيتها لشخص عربي اشتراها من شخص اخر اسيوي بأوراق مزيفة.


> وبعد تحقيقات الشرطة تمت إحالة القضية للنيابة العامة ومنها للمحكمة المختصة التي حددت الموعد المذكور للحكم في القضية بعد الاستماع لأقوال جميع الأطراف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية