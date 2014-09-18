باعوا الشاحنة والمقطورة بأوراق مزورة بعد سرقتها

حددت محكمة الجنح الثالثة في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت أمس برئاسة القاضي أديب الخوالدة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعداً للحكم في قضية ثلاثة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بسرقة شاحنة ومقطورتها بعد بيعها لشخص عربي بأوراق مزورة.



> وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل العام الجاري عندما تقدم أحد الأشخاص بشكوى لدى الشرطة أشار من خلالها قيام شخص مجهول الهوية بسرقة الشاحنة والمقطورة التي يمتلكها حينما كانت متوقفة في احدى الساحات العامة بالإمارة.



> وفور ورود البلاغ قامت الشرطة بدورها وإستطاعت من خلال عمليات البحث والتحري والتعاون مع قيادة شرطة احدى إمارات الدولة من العثور على الشاحنة متعطلة في احدى الورش الفنية بعدما تم تحويل ملكيتها لشخص عربي اشتراها من شخص اخر اسيوي بأوراق مزيفة.



> وبعد تحقيقات الشرطة تمت إحالة القضية للنيابة العامة ومنها للمحكمة المختصة التي حددت الموعد المذكور للحكم في القضية بعد الاستماع لأقوال جميع الأطراف.