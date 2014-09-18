أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

انهيار جدار خزان مياه ترابي يعرقل حركة السير في رأس الخيمة

Google+ Print
انهيار جدار خزان مياه ترابي يعرقل حركة السير في رأس الخيمة انهيار جدار خزان مياه ترابي يعرقل حركة السير في رأس الخيمة

تسبب انهيار جدار خزان مياه ترابي تابع لإحدى شركات المقاولات صباح أمس في عرقلة حركة المركبات بمنطقة العريبي، وغمرت المياه بعض منازل المنطقة، قبل أن تعيد الجهات المختصة بناء الجدار مرة أخرى لحجز المياه المتبقية داخله، وفرضت دائرة الأشغال غرامة مالية على الشركة مالكة الخزان.

 وأوضح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة أن القيادة العامة للشرطة تلقت بلاغاً يفيد بانهيار جدار ترابي لخزان مياه في منطقة العريبي، مما أدى إلى توقف حركة مرور المركبات على شارع عمان وعلى الفور تم تحريك 10 دوريات شرطية لتنظيم حركة السير وتغيير اتجاهات المركبات وإبلاغ دائرة الأشغال للعمل على سحب المياه المتراكمة، وتم فتح الطريق بعد إنجاز عملية سحب المياه التي استغرقت 8 ساعات.

من جانبه قال المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الاشغال العامة في رأس الخيمة أنه فور تلقي غرفة الطوارئ بالدائرة بلاغاً بتوقف حركة السير في منطقة العريبي, تم تحريك 7 تناكر للقيام بسحب وشفط المياة وإعادة فتح حركة السير أمام المركبات, لافتاً ان الدائرة قامت بمخالفة شركة المقاولات مالكة الخزان الترابي.

 وأكدت المهندسة خديجة الوالي نائب رئيس قسم الطوارئ بالدائرة أن الدائرة لديها خطة طوارئ دائمة لحل الأزمات الطارئة على مدار اليوم, حيث تم تحريك 7 تناكر تعمل خلال حالات الطوارئ فقط, لافتة ان انهيار الحاجز الترابي أدى إلى دخول المياه لمجموعة من المنازل، حيث قامت آليات ومعدات الدائرة بالعمل سريعاً على منع وصول المياه إلى المنازل وإعادة الحركة المرورية على الشارع العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية