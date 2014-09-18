انهيار جدار خزان مياه ترابي يعرقل حركة السير في رأس الخيمة

تسبب انهيار جدار خزان مياه ترابي تابع لإحدى شركات المقاولات صباح أمس في عرقلة حركة المركبات بمنطقة العريبي، وغمرت المياه بعض منازل المنطقة، قبل أن تعيد الجهات المختصة بناء الجدار مرة أخرى لحجز المياه المتبقية داخله، وفرضت دائرة الأشغال غرامة مالية على الشركة مالكة الخزان.

وأوضح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة أن القيادة العامة للشرطة تلقت بلاغاً يفيد بانهيار جدار ترابي لخزان مياه في منطقة العريبي، مما أدى إلى توقف حركة مرور المركبات على شارع عمان وعلى الفور تم تحريك 10 دوريات شرطية لتنظيم حركة السير وتغيير اتجاهات المركبات وإبلاغ دائرة الأشغال للعمل على سحب المياه المتراكمة، وتم فتح الطريق بعد إنجاز عملية سحب المياه التي استغرقت 8 ساعات.

من جانبه قال المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الاشغال العامة في رأس الخيمة أنه فور تلقي غرفة الطوارئ بالدائرة بلاغاً بتوقف حركة السير في منطقة العريبي, تم تحريك 7 تناكر للقيام بسحب وشفط المياة وإعادة فتح حركة السير أمام المركبات, لافتاً ان الدائرة قامت بمخالفة شركة المقاولات مالكة الخزان الترابي.

وأكدت المهندسة خديجة الوالي نائب رئيس قسم الطوارئ بالدائرة أن الدائرة لديها خطة طوارئ دائمة لحل الأزمات الطارئة على مدار اليوم, حيث تم تحريك 7 تناكر تعمل خلال حالات الطوارئ فقط, لافتة ان انهيار الحاجز الترابي أدى إلى دخول المياه لمجموعة من المنازل، حيث قامت آليات ومعدات الدائرة بالعمل سريعاً على منع وصول المياه إلى المنازل وإعادة الحركة المرورية على الشارع العام.