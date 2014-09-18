منة شلبي: أقدم دور راقصة في "أهل العيب"

أكدت منة شلبي أنها تنتظر انتهاء الكاتب تامر حبيب من كتابة آخر أجزاء فيلم "أهل العيب" لكي تبدأ تصويره مطلع أكتوبر القادم، وقالت:" تعاقدت مع المنتج أحمد السبكي على تقديمه والمنتج أخبرني أنه سوف ينفق ببذخ على هذا العمل".

وأضافت منة شلبي:" الفيلم يعيدني من جديد للساحة السينمائية بعد أن غبت فترة طويلة عنها بسبب عدم وجود عمل قوي وأيضاً لأنني كنت قد سافرت إلى لندن للحصول على مجموعة من الدورات التدريبية في التمثيل واللغة. وكان من المفترض دخولي لتصوير مسلسل لكن تمّ تأجيل العمل، والآن جاءت الفرصة للعودة لأن التصوير "وحشني".