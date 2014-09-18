"سيدتي نت" في كواليس بتوقيت القاهرة لـ نور الشريف

استطاع المؤلف والمخرج المصري الشاب أمير رمسيس أن يعيد الفنان الكبير نور الشريف إلى السينما بعد غياب استمر لسنوات طويلة من خلال فيلم"بتوقيت القاهرة".

وفي تصريحات خاصة لأمير قال لـ"سيدتي نت" إن فناناً بحجم نور الشريف حينما يقبل أن يعمل معه في أول فيلم روائي طويل يعدّ في حد ذاته سيرة ذاتية له كمخرج لا يزال في بداية حياته السينمائية، وأوضح أمير أنه في هذا الفيلم يعمل مع أحد عمالقة فن الزمن الجميل مثل نور الشريف وميرفت أمين وسمير صبري موضحاً أن الوقوف وراء كاميرا يسير أمامها كل هؤلاء شيء ليس سهلاً عليه.

وأشار أمير أنه سبق وعمل مع الفنان نور الشريف لكن كمساعد مخرج متدرب مع المخرج الراحل يوسف شاهين في الفيلم القصير"11 سبتمبر".

وعن تدخل الشريف في عمل أمير خاصة وأن نور عمل بالإخراج ودرسه قال أمير إنه بالفعل ورغم ذلك فإن نور الشريف رجل واعي ويعلم جيداً انه في هذا الفيلم ممثلاً وليس مخرجاً. لذا فهو لم يتدخل نهائياً وإن كان الأمر لا يتعدى سوى أكثر من كونه مشاورات بينهما. فهو صاحب خبرة وتاريخ لابد وأن يستفيد منه أمير الذي لا يزال يحبو في عالم الفن مقارنة بتاريخ الشريف على حد تعبيره.

وعن قصة الفيلم قال أمير إنها تدور كلها في أحداث يوم واحد حول بعض الشخصيات ولكل منهم قصة مختلفة عن الآخر لكن في النهاية يتقابلون جميعاً في ظروف ما.

من ناحيته قال الفنان سمير صبري عن عودته إنه سعيد جداً بها. فمنذ وقت طويل لم يقف أمام كاميرا مشيراً أنه يجسد شخصية ممثل اسمه"سامح كامل" كما يقال عفا عليه الزمن ولم تعد هناك أدوار تعرض عليه وأصبح متلهفاً للغاية لأي ريجسير يطرق بابه ليخبره أن له دوراً في عمل ما وذلك بعد أن كان نجماً كبيراً في عالم الفن.

أما الفنان شريف رمزي فقال إنه يجسد شخصية سيئة للغاية حيث يعمل"ديلر مخدرات"يحاول تحقيق أهدافه وطموحاته وتطلعه إلى الثراء بأي ثمن وبأي طريقة.

وتجسد الفنانة ميرفت أمين من خلال الفيلم شخصية الممثلة ليلى سماحة التي تلتقي بعد غياب سنوات طويلة بزميل عمرها سامح ويستعيدان الذكريات معاً.

ويجسد الفنان نور الشريف طبقاً لما أشار في لقاء تلفزيوني له دور أب لديه ولد وبنت، الابن لا يحب الأب ومتزمت دينياً، والفتاة التي تجسد شخصيتها الفنانة التونسية درة تحب والدها، ومتحملة أن لديه مرض الزهايمر، ويقابل شاباً وهو شريف رمزي وهو ضائع في الحياة ويبحث عن وسيلة لتحقيق حياة جيدة بأي طريقة. ودوره لشخصية اسمها يحيى شكري مراد، لديه حلم أن يقابل فتاة في حياته ،نسي من تطون ولكن لديه صورة قديمة لها، وقابل نور "شريف رمزي" بعد خلاف مع والده ،واجتمع به، يخوض معه تجربة، وهي أن يكون أباً حقيقياً له، لاسيما وأن والديه ماتا منذ فترة، فيجد الأبوة.