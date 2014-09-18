زوج كلوي كردشيان السابق يستغل إنفصالها عن حبيبها

كشف مصدر مقرّب من لاعب كرة السلّة Lamar Odom أنه يتمنى العودة إلى زوجته السابقة Khloe Kardashian ، ويرغب بإنهاء جميع خلافاتهما السابقة وتأسيس عائلة هادئة معاً.

وذكرت إحدى الصحف الأمريكية نقلاً عن Odom البالغ من العمر 34 عاماً، أنه مستعد ليصبح الزوج المثالي لـ Kardashian، ويريد منحها العائلة التي لطالما حلمت بتكوينها معه.

وقال Lamar Odom الذي إنفصل عن Khloe بعد خيانته لها، إن الأخيرة لن تندم إذا وافقت على العودة إليه، لأن كل شيء سيتغير إلى الأفضل من أجلها، مشيراً إلى أنه يحلم بأن يكون له أولاد منها.



يشار إلى أن Khloe Kardashian وبعد إنفصالها عن زوجها، عاش علاقة مع مغني الراب French Montana، لكنها ومنذ فترة قصيرة إنفصلت عنه بالرغم من إعلانها سابقاً نيتها في الإنجاب منه.

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